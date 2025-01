Leute: Franzi van Almsick: Vieles ist zu lange her für Google

Bekenntnis zum Leistungsprinzip

Sie habe aber auch Botschaften: "Dass es wichtig ist, dass Kinder Schwimmen lernen. Und dass es wichtig ist, dass wir auch das Leistungsprinzip wieder so ein bisschen in die Gesellschaft kriegen." Das habe sie sich ganz groß auf die Fahne geschrieben. "Ich finde, dass wir Leistung in den letzten Jahren so ein bisschen falsch definiert haben. Und ich finde den Sport ja ein ganz ein tolles Vehikel, um mal zu zeigen, dass man hart arbeiten muss und man echt seinen Hintern bewegen muss, wenn man erfolgreich sein will. Und das haben wir vielleicht gesellschaftlich in den letzten Jahren ein bisschen verloren: dass harte Arbeit sich am Ende immer lohnt." Sie habe viel zu erzählen.