Man müsse sich auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, die von den Bränden "in meinem Heimatstaat Kalifornien" betroffen sind, so die Schauspielerin weiter. Ursprünglich sollte die Lifestyle-Serie im Januar Premiere feiern, den neuen Start kündigt Netflix für den 4. März an. In "With Love, Meghan" lädt die 43-Jährige prominente Freundinnen und Freunde zu ihrem Anwesen in Kalifornien ein und gibt Küchen- und Gartentipps.