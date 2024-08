Restaurant wirft Fragen auf Drei Meter mehr zur knusprigen Ente

Der Leerstand im Objekt in der Mühlstraße 9 in Zella-Mehlis soll bald der Vergangenheit angehören. Wo es zuvor rund um die Haarpracht ging, soll es knusprige Ente, Sushi und Co. geben. Das warf Fragen auf und sorgte für eine ungewöhnliche Sitzung.