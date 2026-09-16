New York - Die US-Schauspielerin Lena Dunham (40) und ihr Ehemann, der Musiker Luis Felber (40), sind Eltern geworden. Sie hätten mit Hilfe einer Leihmutter ein kleines Mädchen bekommen, schrieb Dunham in einem Beitrag für die Zeitschrift "Vogue". Als sie ihr Baby erstmals im Arm gehalten habe, sei sie "schüchtern und schwindlig vor Freude" gewesen. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Dunham, die vor allem mit der Serie "Girls" bekannt geworden war, und Felber sind seit 2021 verheiratet.