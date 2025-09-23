Leute Emma Watson findet Teil ihres Jobs "seelenzerstörend"

Los Angeles - "Harry Potter"-Star Emma Watson ist eigenen Worten zufolge nach mehrjähriger Pause von der Schauspielerei "vielleicht so glücklich und gesund wie nie zuvor". "Das Wichtigste – oder besser gesagt, die Grundlage deines Lebens – sind dein Zuhause, deine Freunde und deine Familie", sagte die 35-jährige Britin in einem Interview der Zeitschrift "Hollywood Authentic". "Ich glaube, ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben irgendwie einen Tiefpunkt erreicht hat", sagte sie. Die letzten Jahre habe sie sich diese Grundlage erst mal wieder aufbauen müssen.