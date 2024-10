Leute Elton John: "Habe alles getan, was es zu tun gibt"

New York - Pop-Legende Elton John ist eigenen Worten zufolge heute rundum zufrieden mit sich. Er habe "noch nie so viel Glück empfunden wie jetzt", zitierte das US-Magazin "People" den 77-Jährigen am Dienstag bei der US-Premiere seiner Doku "Elton John: Never Too Late" beim New York Film Festival. Laut "People" überraschte der Brite die Zuschauer mit einer Einlage seines Lieds "Tiny Dancer" und erzählte ihnen von seinem "erstaunlichen Leben". "Ich bin 77 Jahre alt, ich habe alles getan, was es zu tun gibt."