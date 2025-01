Leute: Eisenberg hadert mit bestimmtem Männer-Typus

Eisenberg, der 2010 Mark Zuckerberg in "The Social Network" verkörperte, erläuterte, welches männliche Verhalten er meint und was er bei bestimmten Männern beobachtet. "Wenn er guter Dinge ist, nimmt ein ganzer Raum seine Stimmung an. Ist er niedergeschlagen, sind es alle um ihn herum. Er ist vollkommen eins mit allem, was er in diesem Augenblick fühlt." Das Problem solcher Menschen sei, dass Alleinsein für sie schwer sei. "Denn er lebt von der Energie anderer und saugt andere bisweilen auch aus. Ist er allein, geht das nicht, und das kann für einen solchen Menschen desaströs sein."