Marie Nasemann wurde einem größeren Publikum bekannt, als sie im Jahr 2009 an der vierten Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" teilnahm und dort Finalistin wurde. Sie ist seit einigen Jahren zunehmend auch als Schauspielerin sichtbar, zuletzt unter anderem in der experimentellen ARD-Miniserie "For the Drama" über die Beziehungskrise eines Sängerpaares an einer Opernbühne. Sebastian Tigges hat sich mit seinem Instagram-Format "Walking Dad" im deutschsprachigen Raum als "Dadfluencer" etabliert.