Leute: Dwayne Johnson spricht über größten Schmerz seines Lebens

Los Angeles - Hollywood-Star und Ex-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson hat über den schmerzhaftesten Moment seines Lebens gesprochen. "Der schlimmste Schmerz, den ich je empfunden habe, war, als wir in Hawaii zwangsgeräumt wurden und ich nach Nashville geschickt wurde, um bei meinem Vater zu leben", sagte der 53-Jährige der Zeitung "The New York Times". Dem Interview zufolge war Johnson 15, als er mit seiner Mutter in Honolulu auf Hawaii lebte und sein Vater für seine Arbeit in den US-Bundesstaat Tennessee gezogen war.