Leute: Dolly Buster lenkte sich mit Show von Tod ihres Mannes ab

"Ich wollte jedenfalls meine Teilnahme an der Show absagen. Mein Hausarzt und mein Psychiater haben mir dann geraten: "Mach etwas, das dich ein bisschen ablenkt! Mach etwas, damit du mal aus dem Haus kommst!"", sagte sie im Interview der "Augsburger Allgemeinen" (Wochenendausgabe). "Man sagt: Die Zeit heilt alle Wunden. Demnach wird es jeden Tag ein wenig besser. Zugleich gibt es immer wieder Rückfälle."