Erst Ende vergangenen Monats veröffentlichte Lady Gaga "Harlequin" - ein Begleitalbum zu ihrem derzeit laufenden Kinostreifen "Joker: Folie à Deux". In der Fortsetzung des Thrillers "Joker" (2019) spielt die 38-Jährige an der Seite von Joaquin Phoenix die zweite Hauptrolle: Harley Quinn. Phoenix (49) kehrt in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in "Joker" als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt.