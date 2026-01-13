Leute: Dieter Bohlen und Carina auch standesamtlich verheiratet

"Forever und ewig verheiratet"

Bohlen und seine Partnerin Carina Walz, die er im August 2006 kennengelernt hatte, hatten sich bereits an Silvester auf den Malediven im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben. Fotos zeigten das Paar damals in Weiß gekleidet am Strand unter blauem Himmel und zwischen Palmen. Bohlen berichtete danach, dass er bei der Trauung in Tränen ausgebrochen war. "Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt", hatte er der "Bild"-Zeitung berichtet. Laut Bohlen trägt seine Frau seinen Namen: "Das fühlt sich richtig an".