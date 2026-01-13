Leute: Dieter Bohlen und Carina auch standesamtlich verheiratet

Berlin - Musikproduzent Dieter Bohlen ("Cheri Cheri Lady") und seine Partnerin Carina sind nun auch standesamtlich verheiratet. Am Montagabend postete Bohlen (71) in seinen Instagram-Storys ein Foto, das ihn gemeinsam mit Carina (42) zeigt. Dazu schrieb er: "Offiziell Frau und Herr Bohlen" und ein rotes Herz. Dazu ist das Liebeslied "I Swear" der Band All-4-One zu hören. Bei dem Ort der Aufnahme soll es sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung um das Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten in Niedersachsen handeln, in der Bohlen lebt.