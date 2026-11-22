Baden-Baden - Der Fernsehmoderator und Erfinder der TV-Show "Wetten, dass..?", Frank Elstner, wird bei der Neuauflage des Formats Anfang Dezember nicht dabei sein. Die Anreise von seinem Wohnort Baden-Baden nach Halle in Sachsen-Anhalt sei ihm "mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend", sagte er der "Bild"-Zeitung. Eine Einladung des ZDF für ihn und seine Frau habe er deshalb absagen müssen - "so gern ich auch dabei wäre".