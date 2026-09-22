Leute: Darum verdeckt Jimi Blue Ochsenknecht Spiegel im Hotel

Berlin - Für Jimi Blue Ochsenknecht hat ein unheimliches Erlebnis als Kind in Südengland bis heute Auswirkungen auf seine Hotelbesuche. "Ich schlafe in Hotels auch meistens mit ein bisschen Licht an und gucke halt, dass kein Spiegel direkt vorm Bett ist", sagte der 34-Jährige im Podcast "Mit den Waffeln Einer Frau" im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger. Grund dafür ist eine Erinnerung aus seiner Kindheit, als er für einen Dreh in Südengland war. Er sei damals einmal nachts im Hotel aufgewacht und habe vor dem Spiegel vor seinem Badezimmer ein kleines Mädchen gesehen, schildert Ochsenknecht.