Leute: Darum verdeckt Jimi Blue Ochsenknecht Spiegel im Hotel

Geistersitzung mit Uwe Ochsenknecht

Mit Blick auf übernatürliche Erfahrungen in seiner Familie sagt Ochsenknecht lachend: "Ich sag ja, wir sind alle gaga". Er habe einmal auf Mallorca mit seinem Vater, dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht, "so eine Session" gemacht, bei der man mit einer Kerze spreche, "wenn man jetzt jemanden von der anderen Seite anrufen möchte sozusagen": "Haben wir versucht und hat auch geklappt. Und auf einmal sind die Hunde durchgedreht, haben rumgebellt, es hat im Haus geknarzt und so weiter. Ich habe dann wieder so eine Panikattacke bekommen und hab's dann abgebrochen."