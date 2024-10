Leute: Cheyenne Ochsenknecht und der Seelenfrieden

München (dpa/lby) - Cheyenne Ochsenknecht vermisst die Verlockungen der Stadt kein bisschen. "Ich bin immer froh, wenn ich aus den Großstädten weg bin", sagte die 24-Jährige beim Bayerischen Fernsehpreis in München. Ihre große Liebe gehört dem Hof, den sie mit Ehemann Nino in der Steiermark in Östereich betreibt. "Die Landwirtschaft gibt mir Seelenfrieden." Mit den Tieren zu arbeiten, sei sehr schön, zudem würden ihre Kunden mit guter Qualität versorgt. "Wir setzen auch ein bisschen mit unserem Hof ein Zeichen." Das ehemalige Model verkauft auf dem Hof Fleisch von Lamm, Huhn oder Schwein.