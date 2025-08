Als beste neue Künstlerin mit Grammy ausgezeichnet

Bei den Grammys 2025 wurde Roan im Februar als beste neue Künstlerin mit dem wichtigen Musikpreis ausgezeichnet. Sie hatte nach Erscheinen ihres Debütalbums vor zwei Jahren einzelne weitere Singles veröffentlicht, darunter "Good Luck, Babe!" und "The Giver". Das 2023 veröffentlichte Album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" enthielt Hits wie "Hot to Go!", und "Pink Pony Club". Es verschaffte der Sängerin und Songschreiberin ihren internationalen Durchbruch.