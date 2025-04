"Er hat mich erpresst, wollte mindestens 4.000 Euro, und wenn ich das nicht sofort bezahle, würde er meinen Account verkaufen", schildert Hummels ihren Followern. "Leute, und nicht nur das: Er hat auch öffentlich in meine Bio geschrieben, dass mein Account, mein Cathy Hummels Account, zum Verkauf steht. "It's for sale", stand da."