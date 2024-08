Leute: Brooke Shields macht der Auszug ihrer Töchter zu schaffen

IBES 2024 Wer das Legenden-Dschungelcamp in Folge 13 verlassen musste

Im RTL-Dschungel fliegen seit Mitte August wieder die Fetzen. In der Sommerstaffel „Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ sind 13 Promis erneut ins Camp gezogen. Wer flog in der aktuellen Folge raus? Was ist darin passiert? Wer ist noch dabei?