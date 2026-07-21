Leute: Boxer Axel Schulz schenkt Museum seine Lieblingsbadehose

Heringsdorf - Neben Pamela Andersons "Baywatch"-Badeanzug und Erinnerungsstücken von David Hasselhoff aus Hollywood hängt künftig ein eher bodenständiges Exponat: die orangefarbene Lieblingsbadehose des früheren Schwergewichtsboxers Axel Schulz. Der erfolgreiche deutsche Sportler hat seine Badehose an das Bikiniartmuseum auf der Insel Usedom übergeben. Sie wird dort einen festen Platz in der Ausstellung "Die Welt geht Baden – 200 Jahre Badekultur von Usedom bis Hollywood" haben, die bis Herbst in dem Museum zu sehen sein wird.