München - Schlagerkomponist Ralph Siegel (80, "Ein bisschen Frieden") ist nach einem Bericht der "Bild" aus dem künstlichen Koma erwacht. Damit sei nach einer schweren Lungenentzündung "ein erster großer Schritt geschafft", zitierte die Zeitung seine Frau Laura Siegel. "Das künstliche Koma konnte beendet werden und er ist wach und heute hat ihn sein Halbbruder Jörg Woltmann aus Berlin mit seinem Besuch überrascht und er hat sich riesig gefreut." Eine unmittelbare Bestätigung der Familie gab es zunächst nicht.