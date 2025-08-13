Leute Beyoncé bekommt Emmy für Kostüme bei NFL-Halbzeitshow

Los Angeles - Superstar Beyoncé hat für ihre Halbzeitshow beim NFL-Spiel in Houston einen Sonder-Emmy als Kostümdesignerin gewonnenen. Die 43-Jährige erhält den Fernsehpreis in der Sparte herausragende Kostüme für eine Varieté-, Sach- oder Reality-Show, wie die Television Academy bekannt gab. Die vielfache Grammy-Preisträgerin war während des Sportspektakels am 25. Dezember auf einem weißen Pferd mit Cowboyhut ins Stadion der Texans geritten und hatte eine mehr als zehnminütige Show gegeben, die mit dem Titel "Beyoncé Bowl" beim Streamingdienst Netflix ausgestrahlt wurde.