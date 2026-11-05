Berlin - "Stranger Things"-Star Maya Hawke übernimmt Berichten zufolge im Film zum beliebten Sammelkartenspiel "Magic: The Gathering" eine Rolle. Wie die Branchenblätter "Deadline" und "The Hollywood Reporter" berichteten, ist bislang nicht klar, welche Rolle die 28-Jährige in der Verfilmung übernehmen soll. Der kanadische Regisseur Matt Johnson ("Blackberry") soll Regie führen. Worum es geht und wann der Film erscheint, wurde zunächst nicht bekannt.