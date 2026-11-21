Culkin spielt mit Ideen

Culkin, inzwischen zweifacher Vater, hatte sich im vorigen Jahr mit einer Story-Idee für eine mögliche Fortsetzung zu Wort gemeldet. "Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß", sagte der Schauspieler laut dem Promiblatt "People" bei einem Auftritt in Kalifornien anlässlich des Jubiläums des Films. Demnach arbeite er wahnsinnig viel und schenke seinem Kind nicht genug Aufmerksamkeit. Er werde zur Strafe von dem Sprössling aus dem eigenen Haus ausgesperrt. Anstelle der Einbrecher aus dem ersten Teil würden nun Fallen für ihn ausgelegt.