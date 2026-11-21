Los Angeles - Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin (46) könnte in seiner Hit-Rolle als Kevin McCallister auf die Leinwand zurückkehren. Disney plane eine neue Folge der "Kevin - Allein zu Haus"-Reihe mit Culkin an Bord, berichten die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety". Star-Komiker Seth Rogen und sein langjähriger Produktionspartner Evan Goldberg sind demnach als Drehbuchautoren und Produzenten beteiligt. Über einen möglichen Regisseur und die Handlung der Komödie wurde zunächst nichts bekannt.