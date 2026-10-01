Weiter teilte der Schauspieler mit, dass er nach dem Unfall Erste Hilfe geleistet habe. Wie "Stuff" berichtete, soll der Schauspieler mit einem Auto in ein geparktes Taxi gefahren sein. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge in dem Taxi eingeklemmt und musste befreit werden. Die Person soll mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Eine weitere Person kam den Berichten zufolge mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Es soll mindestens einen weiteren Verletzten geben.