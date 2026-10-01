Auckland - Der neuseeländische Schauspieler Cliff Curtis ("Once Were Warriors", "Whale Rider") ist laut Medienberichten bei einem Unfall in Neuseeland verletzt worden. Wie die Nachrichtenseite "Stuff" und der Sender 1News übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement des 58-Jährigen berichtete, sei Curtis nach dem Unfall in eine Klinik eingeliefert worden. "Ich bin zutiefst betroffen von diesem Vorfall. Meine Gedanken sind in dieser Zeit bei den Verletzten und ihren Familien", zitierte die Seite den Schauspieler.