Leute Ben Affleck: Sage meinem Sohn, er sei "pleite"

Vergangene Woche kursierte in den sozialen Netzwerken ein Video, in dem Afflecks Sohn Samuel Schuhe beäugt, die Medienberichten zufolge 6000 US-Dollar kosten. Affleck sagt dem Jungen in dem Clip, dass er für die Schuhe "viele Rasen" mähen müsse. Nun erklärte Affleck, Samuel habe daraufhin "plötzlich" die Schuhe gar nicht mehr gewollt.