Klagenfurt - "Rosenheim-Cops"-Star Max Müller hat am selben Tag Geburtstag wie seine Mutter Mathilde. "Wir treffen uns in einem unserer Lieblingslokale, essen was Nettes und stoßen aufs Leben an", sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur über den gemeinsamen Ehrentag am 12. März.