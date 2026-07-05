Isi Glück war früher naiv

Gefragt vom Moderator, welche Fehler sie am Anfang ihrer Gesangskarriere besser vermieden hätte, sagte Glück: "Ich war am Anfang sehr naiv-positiv und hab immer erst ans Gute im Menschen geglaubt, hab immer viel erzählt, weil ich dachte, ich kann dem ja vertrauen. Und ich glaube, ich wäre heute viel vorsichtiger und bedachter, was die Auswahl von meinem Kreis angeht." Sie würde dieses Arbeitsumfeld "so klein wie möglich halten".