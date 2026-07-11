Leute: Back-Influencerin Sally Özcan erneut schwanger

Berlin - Back-Youtuberin Sally Özcan erwartet nach eigenen Worten ihr drittes Kind. "Es gibt ein kleines Geheimnis, das wir endlich mit euch teilen möchten. Unsere Familie wächst und schon in ein paar Monaten dürfen unsere beiden Töchter ihr kleines Geschwisterchen kennenlernen", schreibt die Influencerin auf Instagram. In einer Bilderstrecke zeigt sie mit ihrem Partner Ultraschallbilder sowie eine im Stil einer Zeitung gestaltete Schwangerschaftsankündigung.



Obwohl sie bereits Mutter sei, fühle sich die Schwangerschaft nach 16 und 11 Jahren "wie die allererste an - aufregend, emotional und einfach wunderschön", schreibt Özcan weiter. "Wir freuen uns unendlich auf dieses neue Kapitel und sind so glücklich, euch auf diese Reise mitzunehmen. Willkommen in unserem nächsten Familienkapitel. Wir freuen uns, dass ihr uns auch auf diesem Weg begleitet."