Leute: Baby mit 52? Hilary Swank deutet mit Post Schwangerschaft an

Los Angeles - Schauspielerin Hilary Swank, die im Alter von 48 Jahren Mutter von Zwillingen wurde, sorgt mit einem witzigen Video für Spekulationen über weiteren Nachwuchs. Die jetzt 52 Jahre alte Oscar-Preisträgerin schrieb zu einem Instagram-Video: "Viele Leute haben mich gefragt, was mein nächstes Projekt ist - dieses hier erscheint im Dezember." Den Post versah Swank mit Emojis, darunter ein Babygesicht und ein Herzsymbol. US-Medien deuteten dies als augenzwinkernden Hinweis auf einen möglichen Geburtstermin im Dezember.