Baena machte sich auch als Drehbuchautor einen Namen

Plaza ("Megalopolis", "Parks and Recreation", "The White Lotus") und Baena hatten 2021 nach zehnjähriger Beziehung geheiratet. Plaza spielte unter anderem in Baenas Filmen "Life After Beth" (2014), "The Little Hours" (2017) und "Spin Me Round" (2022) mit.