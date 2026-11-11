Berlin - Schauspieler Armin Rohde ("Lola rennt", "Der bewegte Mann") spricht in einer neuen "Harry Potter"-Hörbuchreihe den äußerst tierliebenden Wildhüter Hagrid, der auch schon mal feuerspeiende Drachenkinder in seiner Hütte aufpäppelt. Rohde sieht da durchaus Gemeinsamkeiten zwischen sich und dem zottelbärtigen Halbriesen. "Mir sind mitunter die exotischsten Tiere näher und verständlicher als mancher Mensch", erklärte Rohde im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.



In den gegenwärtigen politischen Entwicklungen seien ihm einige Menschen in ihrer Haltung und ihrer Weltsicht fast schon nicht mehr nachvollziehbar.

"Da verstehe ich jede Spinne, jeden Salamander, jedes Krokodil besser als gewisse Mitbürger."



Rohde meint insbesondere den Zulauf, den rechtsreaktionäre, rassistische politische Kräfte in den letzten Jahren in Deutschland und weltweit gewonnen hätten. "Ich finde das sehr beunruhigend", sagt der 71-Jährige. Und er will auch aktiv etwas tun. Er frage sich derzeit, "wie man die demokratischen Kräfte wirkungsvoll bündeln kann – und welche Mittel wir haben, um zu verhindern, dass Deutschland zum zweiten Mal innerhalb von 100 Jahren in Schande versinkt."