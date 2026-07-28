Leute: Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein

Los Angeles - US-Popstar Ariana Grande setzt sich Medienberichten zufolge juristisch gegen unbekannte Hacker zur Wehr, die unveröffentlichte Musik, Videos und Fotos entwendet und im Darknet verkauft haben sollen. Die 33-Jährige habe in Los Angeles eine entsprechende Klage eingereicht, berichteten der "Hollywood Reporter" und die Zeitschrift "People". Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete.