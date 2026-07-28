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Leute Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein

Ihr achtes Studioalbum «Petal» soll Ende Juli erscheinen. Vorab geht Ariana Grande mit einer Klage gegen unbekannte Hacker vor.

Leute: Ariana Grande reicht Klage gegen unbekannte Hacker ein
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Ariana Grande machte zuletzt als Schauspielerin von sich reden. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Los Angeles - US-Popstar Ariana Grande setzt sich Medienberichten zufolge juristisch gegen unbekannte Hacker zur Wehr, die unveröffentlichte Musik, Videos und Fotos entwendet und im Darknet verkauft haben sollen. Die 33-Jährige habe in Los Angeles eine entsprechende Klage eingereicht, berichteten der "Hollywood Reporter" und die Zeitschrift "People". Laut der Klageschrift zielen ihre Anwälte auf nicht namentlich genannte Personen, die sich Zugang zu privaten Konten von Produzenten und Fotografen verschafft haben sollen, mit denen die Musikerin eng zusammenarbeitete. 

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Allein im Jahr 2023 seien 45 noch unveröffentlichte Songs vorzeitig im Internet aufgetaucht, heißt es demnach in der Klageschrift. Laut "Hollywood Reporter" waren Hits wie "Fantasize", "That Bitch is Mine" und "White Tee" betroffen. 

Neues Album

Im April hatte die Sängerin ihr neues Album "Petal" (auf Deutsch: Blütenblatt) angekündigt. Ihr achtes Studioalbum soll am 31. Juli auf den Markt kommen. Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical "Wicked" in der Rolle der Hexe Glinda von sich reden.