Berlin - Schauspieler Anthony Hopkins hat laut eigenen Worten seit 50 Jahren keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken - und ruft seine Fans in einer Videobotschaft dazu auf, es ihm gleichzutun. "Heute vor 50 Jahren wäre ich fast gestorben, weil ich am Steuer saß, obwohl ich schwer betrunken war", sagte der 87-Jährige in einer Videobotschaft auf Instagram am Montag (Ortszeit). So sei das damals gewesen, sagte Hopkins weiter. In diesem Moment habe er begriffen, dass er von Alkoholismus betroffen sei.
Leute Anthony Hopkins über Abstinenz: "Vor 50 Jahren war Schluss"
dpa 30.12.2025 - 08:56 Uhr