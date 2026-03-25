Los Angeles - Zwei Monate vor seiner letzten Late-Night-Show hat US-Satiriker Stephen Colbert (61) die Mitarbeit am Drehbuch für einen neuen "Herr der Ringe"-Film angekündigt. "Ich dachte nicht, dass ich die Zeit dafür haben würde", sagte Colbert, der seit vielen Jahren erklärter Fan der Mittelerde-Saga ist, dem "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson. "Aber wie sich herausstellt, werde ich ab diesem Sommer Zeit haben." Colbert und das Studio Warner Bros. veröffentlichten das Gespräch gemeinsam auf Instagram.