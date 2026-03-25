Colbert rief Regisseur Jackson vor zwei Jahren mit Idee an

Der Neuseeländer Jackson drückte seine Freude darüber aus, Colbert für eine weitere "Herr der Ringe"-Verfilmung an Bord zu haben. "Du weißt, was mir die Bücher bedeuten und was mir deine Filme bedeuten", sagte Colbert zu Jackson. Eine Geschichte aus dem Buch habe ihm in den Filmen jedoch gefehlt, weshalb er sich schon vor mehreren Jahren an einem Drehbuch versucht habe, schilderte er. "Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um meinen Mut zusammenzunehmen und dich anzurufen, aber vor etwa zwei Jahren habe ich es getan."