"Wir sollten uns die Zeit nehmen, freundlicher zu sein"

Am 9. August veröffentlicht Ermakova ein Musikalbum mit Coversongs ("Behind Blue Eyes"). Die Single "Behind Blue Eyes" - ein Cover der britischen Band The Who - wurde schon Anfang des Jahres veröffentlicht. Der Text scheint gut zu ihr zu passen: "No one knows what it’s like to be a sad girl behind blue eyes." Schon als Kind hatte Ermakova viel Aufmerksamkeit aufgrund ihres Vaters bekommen.