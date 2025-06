Noch heute erinnert sich der 48-Jährige an das Gefühl, in seine kleine Wohnung in Los Angeles zu kommen und "in der Dusche zu weinen nach solch einem Tag". Er habe sich "schmutzig in der Seele" gefühlt und hatte keinerlei Selbstvertrauen. "Ich dachte, ich bin der schlechteste Schauspieler auf der Welt."