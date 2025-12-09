Leute: Alexander Klaws will mit Sohn durch den Dschungel fliegen

Hamburg - Wie der Vater, so der Sohn: Alexander Klaws wird gemeinsam mit seinem Sohn Lenny beim Musical "Tarzan" in Hamburg durch den Dschungel fliegen. "Wir könnten nicht stolzer sein", sagte Klaws der dpa in Hamburg. Mit seinem Sohn einmal zusammen auf der Bühne zu stehen, hat sich der 42-Jährige zwar erträumt, aber nie gewagt, darüber zu sprechen. "Mir ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass es seine eigene Entscheidung war", sagte Klaws, der vor 15 Jahren das erste Mal als Tarzan auf der Bühne stand.