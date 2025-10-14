New York - US-Schauspieler Alec Baldwin hat nach eigenen Angaben einen Autounfall unverletzt überstanden. Der 67-Jährige sei am Montag mit einem Wagen seiner Frau Hilaria in East Hampton im Bundesstaat New York gegen einen Baum gefahren, berichteten mehrere US-Medien. In einem auf Instagram veröffentlichten Video bestätigte Baldwin den Vorfall und erzählte, er habe einem "riesigen Müllwagen" ausweichen müssen, "so groß wie ein Wal."
Leute Alec Baldwin kracht mit Auto seiner Frau gegen Baum
dpa 14.10.2025 - 13:31 Uhr