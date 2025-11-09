Leute 15-Jähriger steckt hinter viralem "Louvre-Detektiv"

Der Teenager hatte demnach nicht bemerkt, dass er fotografiert wurde, als er im Tumult nach dem Juwelendiebstahl neben den Polizisten vor dem Museum stand. Mit seinem eleganten Hut, Dreiteiler und Mantel wirkte er auf dem Schnappschuss für viele Internet-Nutzer wie ein Detektiv. Neben Komplimenten für seinen Stil gab es danach in sozialen Medien viele Spekulationen über seine Identität. "Der französische Detektiv, der beim jüngsten Juwelendiebstahl im Louvre in Paris vor Ort war, ist der detektivischste Detektiv, den ich je gesehen habe", schrieb etwa ein Nutzer auf der Plattform X.