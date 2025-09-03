„Wenn so eine Anfrage kommt, sage ich immer gerne ja“, bekannte Wolfgang Eisenberg, Geschäftsführer des Leuchtstoffwerks Breitungen (LWB), nach dem Besuch von Tanja Gönner. Die Frau von der Spitze des Bundesverbandes der Deutschen Industrie war kürzlich nach Breitungen gekommen, weil sie „gerne rausgeht“, neues kennenlernt, und dabei immer wieder „Hidden Champions“ entdeckt – Unternehmen, die nicht jeder kennt, die aber in ihrem Fach ganz vorne mitspielen.