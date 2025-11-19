Auch im Erfurter egapark können Gäste auf einem Rundweg Lichtskulpturen und -installationen, beleuchtete Bäume und spezielle Klangkulissen auf dem Gelände des Garten- und Freizeitparks entdecken. Besonderer Hingucker: Auf eine zehn Meter hohe Wasserfontäne sollen Videos projiziert werden. Das "Winterleuchten" eröffnet am 29. November und dauert bis zum 4. Januar. Erwachsene zahlen regulär 10 Euro, Ermäßigungen gibt es etwa für Schüler.

Zu einer "Safari am See" lädt die Thüringer Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden vom 28. November bis zum 22. Februar 2026 ein. Bunte Lichtinstallationen in Form von Wildtieren und ein 40 Meter hohes beleuchtetes Riesenrad gehören zum Programm. Erwachsene zahlen regulär 18,50 Euro Eintritt, Rabatte und Ermäßigungen sind möglich.