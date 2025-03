Am Samstagabend ab 19 Uhr kommt es in der Volleyballarena „Wolfsgrube“ zum letzten Heimspiel des VfB Suhl Lotto Thüringen in der Bundesliga-Hauptrunde. Im elften Saisonspiel vor heimischer Kulisse empfängt der gesicherte Tabellenfünfte den unmittelbaren Tabellennachbarn VC Wiesbaden. Die Hessinnen müssen noch um ihren sechsten Rang bangen, falls sie mit einer erneuten Niederlage aus dem Thüringer Wald heimkehren sollten und der Pokalfinalverlierer USC Münster gegen Potsdam punktet.