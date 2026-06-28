Damit sind die Einsatzchancen des Frankfurter WM-Debütanten für die Partie in Foxborough deutlich gestiegen. Brown, der vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht, hatte beim 1:2 gegen Ecuador wegen muskulärer Probleme gefehlt. "Wir hoffen alle, dass es funktioniert", hatte Sportdirektor Rudi Völler wenige Stunden vor der Trainingseinheit in Winston-Salem gesagt.

Nach WM-Aus: Schottlands Trainer tritt zurück

Der schottische Nationaltrainer Steve Clarke hat sein Amt nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM niedergelegt. Schottland hatte in der Gruppe C hinter Brasilien und Marokko mit drei Punkten nur Platz drei belegt. Nach mehreren Tagen Wartezeit stand das frühzeitige Scheitern der Schotten nach weiteren Gruppenspielen am Samstagabend endgültig fest.

Der 62 Jahre alte Clarke dankte seinen Spielern in einem offenen Brief. "Ohne sie hätten wir all die Erinnerungen, die wir seit 2019 bis heute gesammelt haben, niemals erleben können", sagte er. "Sie verdienen jedes Lob und jede Anerkennung, die ihnen entgegengebracht wird, und es war mir eine große Ehre, ihr Trainer zu sein."