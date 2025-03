Am Samstag war Brasiliens Superstar Anitta ("Envolver") mit ihrem traditionellen eigenen Bloco - also einer Karnevalsgruppe - auf einem Wagen durch die Straßen der Innenstadt gezogen. Über eine Million Menschen waren der Tourismus-Agentur Riotur zufolge bei über 30 Grad anwesend. Auf der Südhalbkugel ist derzeit Hochsommer. Die Stadtverwaltung hatte für den diesjährigen Karneval mit acht Millionen Menschen in der Stadt gerechnet. Mit den letzten sogenannten Blocos am Sonntag geht die größte Party der Welt am Zuckerhut zu Ende.