Was mancher Kunde nach den Medienberichten der vergangenen Monate bereits ahnte, vielleicht aber nicht wahrhaben wollte, scheint nun ein Datum zu haben: Am 19. Dezember wird die Tegut-Filiale in Langewiesen letztmals geöffnet sein. Nachdem das Bundeskartellamt die Aufteilung der Tegut-Märkte auf die großen Handelsketten Edeka und Rewe regulierte und Tante Enso kein Interesse am Standort Langewiesen zeigte, gehört die Filiale nun zu den acht Südthüringer Märkten, für die laut Migros-Zentrale offenbar noch einmal im Rahmen eines Bieterverfahrens Interessenten gesucht werden sollen.