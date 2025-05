Überall in der Region feierten die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen an diesem Montag ihren letzten Schultag. Manche Schulen veranstalteten kleine Programme, andere ließen es richtig krachen. Die Regelschulen „Vordere Rhön“ in Bettenhausen und am Pulverrasen in Meiningen gehörten zu den Letzteren.