Letzter Schultag: Sorgen-Telefon zur Zeugnisvergabe eingerichtet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für Fragen rund ums Zeugnis sind die staatlichen Schulämter in Hessen an diesem Freitag per Hotline für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern erreichbar. Der letzte Schultag vor den Sommerferien ist traditionell der Tag der Zeugnisübergabe. Um an diesem Tag pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen klären zu können, stehe ein telefonisches Beratungsangebot zur Verfügung, teilte das Kultusministerium in Wiesbaden mit.