Echt jetzt? Sind die Zwölftklässler verpeilt? Und zwar so sehr, dass sie nicht einmal mehr die Namen ihrer drei Kursleiterinnen kennen? Ein Scherz natürlich. Vielmehr war das Abschlussprogramm der 71 Abiturienten an das ABBA-Musical „Mamma Mia“ angelehnt. Darin nämlich geht die Protagonistin auf die Suche nach ihrem Vater, wobei gleich drei zur Auswahl stehen. Bei den Zwölfern wurden die Herren durch die drei Damen ersetzt.