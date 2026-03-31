Letzter in der Fahrerwertung Mick Schumachers frustrierender Neustart in der IndyCar-Welt

Crash und Schlagschrauber

"Das erste Mal in der Startaufstellung war so ganz anders. Die Wagen standen vor dem Start in der Pitlane, so viele Leute drumherum und ich wusste nicht, was ich tun soll", erinnerte sich Schumacher an sein Debüt in St. Petersburg (Florida), als er nach einem Auffahrunfall unverschuldet schon in der ersten Runde ausgeschieden war. Die Welt der Formel 1 ist durchgetaktet, IndyCar da doch etwas mehr Freestyle.

"Ich muss mich an viele Unterschiede gewöhnen. Ich will aber meine Sache gut machen und so schnell wie möglich lernen", versicherte Schumacher, der nur eine Woche danach bei seinem Oval-Debüt auf dem Phoenix Raceway als Vierter eine herausragende Qualifikation hinlegte. Im Rennen streikte dann aber bei einem Boxenstopp der Schlagschrauber - am Ende nur Platz 18.

Lob von einer IndyCar-Legende

Ein neues Auto, unbekannte Rennstrecken, ein anderer Fahrstil, wenn in den Kurven auch bei Höchstgeschwindigkeit nicht gebremst wird: All das verlangt einem Rookie viel, auch wenn sich Schumacher nicht als Neuling sieht. "Er hat schon verheißungsvolle Ansätze gezeigt für jemanden, der noch nie in dieser Serie gefahren ist", lobte ihn Teamchef und IndyCar-Legende Bobby Rahal.

Schumacher setzt auf den Faktor Zeit, wenn in seinem Cockpit die Automatismen greifen. "Das Wichtigste ist, dass ich mich immer wohler fühle, wenn ich ins Auto steige. Die Dinge sollen sich natürlich und mühelos anfühlen, so dass ich nicht groß darüber nachdenken muss, was ich gerade tue, sondern daran, was ich tun muss, um schneller zu fahren", sagte Schumacher. In Kalifornien in drei Wochen soll es für ihn schon besser laufen.