Letzte Instanz der Gnade: Herzog Georg II. und die Todesstrafe

Der Vortrag „Der gnädige Herzog? Georg II. und die Todesstrafe“ rekonstruiert anhand einzelner, mitunter spektakulärer Mordfälle jene Entscheidungen, die der Herzog zu treffen hatte. Gann, der die entsprechenden Akten ausgewertet hat und als Richter in einer Schwurgerichtskammer in Meiningen arbeitet, geht der Frage nach, wie Georg II. dieser wohl schwersten Pflicht seines Amtes nachkam. Spielte es eine Rolle, ob eine Mörderin oder ein Mörder vor Gericht stand? Wie zuverlässig war die Aussage eines Kindes? Und was, wenn ein Verurteilter die Tat bestritt: Konnte er unschuldig sein, womöglich sogar schuldunfähig? In einem Fall sah sich der Herzog sogar mit einem Todgeweihten im Hungerstreik konfrontiert und reagierte mit einer unerwartet pragmatischen Idee. Die historischen Akten eröffnen dabei nicht nur Einblicke in juristische Verfahren, sondern auch in Mentalitäten und Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts.