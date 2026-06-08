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  6. Herzog Georg II. und die Todesstrafe

Letzte Instanz der Gnade Herzog Georg II. und die Todesstrafe

Christoph Gann beleuchtet die Rolle von Georg II. als letzte Instanz der Gnade: Der Herzog von Sachsen-Meiningen entschied, ob Mörder sterben mussten oder weiter leben durften.

Letzte Instanz der Gnade: Herzog Georg II. und die Todesstrafe
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Im Jahr 1896 wurde Georg II. von Sachsen-Meiningen gemeinsam mit seiner Ehefrau Helene Freifrau von Heldburg in der Nähe von Rom Opfer eines Raubüberfalls. Die französische Zeitung Le Petit Parisien berichtete darüber und veröffentlichte diese Illustration vom Überfall am 17. Mai 1896. Foto: Sammlung Gann

Mitten im Jubiläumsjahr zu Georg II., in dem vor allem das kulturelle Vermächtnis des „Theaterherzogs“ gefeiert wird, richtet Christoph Gann den Blick auf ein Thema, das schärfer kaum sein könnte: die Entscheidung über Leben und Tod. Dabei rückt eine Seite der Regentschaft in den Vordergrund, die im Glanz höfischer Inszenierungen und kunstsinniger Reformen leicht in den Hintergrund tritt. Es geht um Macht im existenziellsten Sinn – und um ihre Grenzen.

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Zwar spielt die Frage nach Gnade und Urteil auch in jenen Stücken eine zentrale Rolle, die unter Georg II. häufig auf den Bühnen standen – etwa im „Kaufmann von Venedig“ oder im „Prinz von Homburg“. Im wirklichen Leben jedoch war es kein dramatischer Kunstgriff, sondern der letzte Entscheid des Herzogs selbst, von dem abhing, ob ein Todesurteil vollstreckt wurde oder nicht.

Der Vortrag „Der gnädige Herzog? Georg II. und die Todesstrafe“ rekonstruiert anhand einzelner, mitunter spektakulärer Mordfälle jene Entscheidungen, die der Herzog zu treffen hatte. Gann, der die entsprechenden Akten ausgewertet hat und als Richter in einer Schwurgerichtskammer in Meiningen arbeitet, geht der Frage nach, wie Georg II. dieser wohl schwersten Pflicht seines Amtes nachkam. Spielte es eine Rolle, ob eine Mörderin oder ein Mörder vor Gericht stand? Wie zuverlässig war die Aussage eines Kindes? Und was, wenn ein Verurteilter die Tat bestritt: Konnte er unschuldig sein, womöglich sogar schuldunfähig? In einem Fall sah sich der Herzog sogar mit einem Todgeweihten im Hungerstreik konfrontiert und reagierte mit einer unerwartet pragmatischen Idee. Die historischen Akten eröffnen dabei nicht nur Einblicke in juristische Verfahren, sondern auch in Mentalitäten und Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts.

Die Veranstaltung der Volkshochschule „Eduard Weitsch“ Schmalkalden-Meiningen findet am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr in der Strupp’schen Villa, Bernhardstraße 4, in Meiningen statt. Um Anmeldung wird gebeten (E-Mail: anmeldungen-mgn@vhs-sm.de, Telefon: 03693 50180).

Der Eintritt ist frei.